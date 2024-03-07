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«Популистский шаг»: политолог оценил указ Зеленского о демобилизации срочников

«Популистский шаг»: политолог оценил указ Зеленского о демобилизации срочников

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с фронта в запас украинских срочников является исключительно популистским шагом, способом хоть немного снять напряжение в обществе и подготовить почву для нового призыва.

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