«Популистский шаг»: политолог оценил указ Зеленского о демобилизации срочников

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с фронта в запас украинских срочников является исключительно популистским шагом, способом хоть немного снять напряжение в обществе и подготовить почву для нового призыва.
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