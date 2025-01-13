Центробанк дал развернутый комментарий по поводу слухов о заморозке вкладов

Центробанк назвал обсуждения заморозки вкладов «вредным мифом» и «абсурдной идеей». Заморозка вкладов — это грубейшее нарушение прав граждан и компаний, которое подорвало бы основы банковской системы и финансовую стабильность страны, уверены в регуляторе Центробанк назвал обсуждения возможной заморозки вкладов «вредным мифом» и «абсурдной идеей» и объяснил, почему такой сценарий в России невозможен.