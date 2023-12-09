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Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет проходить сложно

Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет проходить сложно

Киевские власти признали, что украинцы не горят желанием пополнять ряды ВСУ. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире единого телемарафона, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее освещение изменят.

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