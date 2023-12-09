Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет проходить сложно

Киевские власти признали, что украинцы не горят желанием пополнять ряды ВСУ. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире единого телемарафона, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее освещение изменят.