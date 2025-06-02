Переговоры в Стамбуле начнутся в 13:00

Мероприятие пройдет в Стамбуле, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Интерфакс».Во внешнеполитическом ведомстве Турции рассказали, что встреча между делегациями Турции, России и Украины начнется в 13:00 под председательством главы МИД Турции.
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