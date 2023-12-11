Стало известно, когда барнаульский парк "Центральный" откроется после реконструкции

В парке состоится церемония открытия с концертом и костюмированным заездом на коньках Барнаульский парк "Центральный", который с мая 2023 года был закрыт на реконструкцию, откроется для жителей города в субботу, 16 декабря 2023 года.
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