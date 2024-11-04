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Царьград

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Санду проиграла выборы в Молдавии, но все равно стала президентом: победу ей обеспечила диаспора на Западе

Санду проиграла выборы в Молдавии, но все равно стала президентом: победу ей обеспечила диаспора на Западе

Действующий президент Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдавии, и теперь ее ждет второй президентский срок.

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