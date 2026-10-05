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Царьград

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Молитва и икона: в Церкви раскрыли, как верующим подготовиться к возможной мобилизации

Молитва и икона: в Церкви раскрыли, как верующим подготовиться к возможной мобилизации

Протоиерей Андрей Ефанов объяснил, как подготовить душу и разум к возможным тяготам на СВО.В Церкви продолжают обсуждать тему, волнующую многих верующих — потенциальную мобилизацию.

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