Почему кажется, что время летит быстрее с возрастом: научное объяснение

Вы когда-нибудь задумывались, почему с возрастом кажется, что время идет быстрее, тогда как в детстве дни длились целую вечность?Сейчас уже 2025 год, и, возможно, вы до сих пор удивлены, как быстро пролетели последние несколько лет и что мы прожили уже четверть 21 века.