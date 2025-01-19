Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Почему кажется, что время летит быстрее с возрастом: научное объяснение

Почему кажется, что время летит быстрее с возрастом: научное объяснение

Вы когда-нибудь задумывались, почему с возрастом кажется, что время идет быстрее, тогда как в детстве дни длились целую вечность?Сейчас уже 2025 год, и, возможно, вы до сих пор удивлены, как быстро пролетели последние несколько лет и что мы прожили уже четверть 21 века.

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