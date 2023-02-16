Военное обозрение

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Вместо буксируемых орудий

Вместо буксируемых орудий

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, Мы в смертный бой идем за честь родной страны. Пылают города, охваченные дымом, Гремит в седых лесах суровый бог войны.

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