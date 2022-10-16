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Регина Тодоренко показала, как кормит грудью сына на съемках "Ледникового периода"

Регина Тодоренко показала, как кормит грудью сына на съемках "Ледникового периода"

Телеведущая Регина Тодоренко показала, как кормит грудью сына на съемках шоу "Ледниковый период". Она опубликовала в личном блоге фото с партнером по проекту фигуристом Александром Энбертом, снятое во время перерыва, и поблагодарила его за терпение.

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