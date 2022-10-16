Регина Тодоренко показала, как кормит грудью сына на съемках "Ледникового периода"

Телеведущая Регина Тодоренко показала, как кормит грудью сына на съемках шоу "Ледниковый период". Она опубликовала в личном блоге фото с партнером по проекту фигуристом Александром Энбертом, снятое во время перерыва, и поблагодарила его за терпение.