Павел Новоселов собрал представителей региональных деловых объединений для обсуждения мер поддержки бизнеса и административной практики

В рамках завершающего в 2023 году заседания Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края Анна Быкова рассказала о региональных инструментах развития субъектов малого и среднего предпринимательства, о том какие меры поддержки были оказаны предпринимателям в 2023 году и о планах на следующий год.