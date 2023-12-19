III СТОЛЫПИН-ФОРУМ
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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Павел Новоселов собрал представителей региональных деловых объединений для обсуждения мер поддержки бизнеса и административной практики

В рамках завершающего в 2023 году заседания Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края Анна Быкова рассказала о региональных инструментах развития субъектов малого и среднего предпринимательства, о том какие меры поддержки были оказаны предпринимателям в 2023 году и о планах на следующий год.

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