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Трамп пригрозил России «огромными пошлинами» и «большими санкциями»

Трамп пригрозил России «огромными пошлинами» и «большими санкциями»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Российской Федерации «огромными пошлинами», «огромными налогами» и «большими санкциями», если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время.

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Комментарии
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Mихаил Сердитов
Трамп грозит не России, а кучке олигархов, которых поддерживает власть во главе с президентом. Ни у кого бы, на западе не хватило смелости идти против РФ, если бы все России принадлежало народу
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18 час.
СИ
Сергей Иванов
Пусть этот Трамп требует у своей молодой жены. Только вот этому дряхлому старику она уже не нужна, у нее точно есть молодой любовник.
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18 час.

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