Овечкин в 14-й раз в карьере забросил 40 шайб за сезон в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс» и первым из россиян добрался до отметки в 40 голов в сезоне 2024/25.