Почему Аляску продали именно американцам, а не англичанам

Вопрос, вынесенный в заголовок, только на первый взгляд кажется странным. В самом деле: если уж Российская империя решила избавиться от заокеанских владений, то почему покупателем стали Соединённые Штаты — страна, с которой у России тогда не было даже общей истории конфликтов и союзов? Британия была ближе во всех смыслах: её колонии вплотную примыкали к Русской Америке, её Компания Гудзонова залива десятилетиями вела дела с Российско-американской компанией и даже арендовала у неё часть материкового побережья.