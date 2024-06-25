История и археология: Как сложилась судьба последней османской принцессы: Изгнание из империи, бедность и брак по нужде Дюррюшехвар Султан

Эта величественная и изысканная женщина королевских кровей была последней принцессой исчезнувшей Османской империи, но всю свою жизнь она боролась за права простых людей, открывала школы и больницы для бедных.
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