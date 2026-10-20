Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и Подмосковье до конца недели температура будет превышать климатическую норму на 2—2,5 градуса, а существенных осадков не ожидается.
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