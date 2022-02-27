Рубль уйдет в свободное падение. США озвучили новые санкции против России

Итак, согласно заявлению США, после наложения санкций Центральный Банк РФ лишится валютной поддержки, что приведет к обвалу рубля: в США считают, что, без поддержки Банка России из-за наложенных на него санкций, рубль сорвется в свободное падение; на активы Банка России могут быть наложены дополнительные меры, которые будут согласованы на этих выходных; США ожидают, что из-за отключения ряда российских банков от SWIFT финансовые институты в мире прекратят с ними все операции; санкции в отношении России поддержали уже более 30 стран; по мнению США, Китай не поможет России, а с уважением отнесется к силе американских санкций.