Times: Лондон может объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине

Бойкот Джонсон рассматривает в качестве протеста против «ситуации с правами человека в Китае». В правительстве Великобритании в настоящее время идет «активная дискуссия» о том, следует ли бойкотировать Олимпиаду в Пекине на дипломатическом уровне.