Нью Информ

1 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Стрекнев
    Автора в топку! Не понимаешь медины,забейся в угол и не показывай свою необразованность.Усталость и голов...
  • Дмитрий Тринадцатко
    Очнулась манда когда ночь прошла.Политолог Дзерман...
  • Дмитрий Тринадцатко
    пиндосам надо выкатить ультиматум или публикуем снимки или ваш спутник подлежит уничтожению.Кедми назвал возм...

Times: Лондон может объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине

Times: Лондон может объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине

Бойкот Джонсон рассматривает в качестве протеста против «ситуации с правами человека в Китае». В правительстве Великобритании в настоящее время идет «активная дискуссия» о том, следует ли бойкотировать Олимпиаду в Пекине на дипломатическом уровне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх