В Адлерском районе Сочи несколько человек наказали за незаконную торговлю Нарушители, в основном, торговали в районе улицы Демократической.
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В Адлерском районе Сочи несколько человек наказали за незаконную торговлю Нарушители, в основном, торговали в районе улицы Демократической.