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Член СПЧ Ашманов призвал защитить граждан России от мошенников с Украины

Власти должны создать систему защиты граждан от мошенников из Украины, поскольку самостоятельно противостоять психологическому воздействию сложно, считает Игорь Ашманов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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