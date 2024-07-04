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Калужские новости

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Калужане теперь точно смогут регистрировать авто без полиса ОСАГО

Калужане теперь точно смогут регистрировать авто без полиса ОСАГО

Обсуждавшиеся в конце июня в Госдуме поправки, исключающие полис ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, были приняты в Совете ФедерацииОбсуждавшиеся в конце июня в Госдуме поправки, исключающие полис ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации транспортного средства, были приняты в Совете Федерации.

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