Появилось видео попытки кита проглотить каякера в Чили

В Сети появилось видео попытки горбатого кита проглотить плывшего на каяке молодого человека в Чили.На кадрах, снятых отцом каякера, видно, что вынырнувший из воды кит хватает лодку с молодым человеком, но тут же выпускает ее.
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