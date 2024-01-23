Посадка японского модуля стала самой точной в истории освоения Луны

Японский космический модуль SLIM совершил посадку в целевой зоне неподалеку от лунного экватора, а значит, смог прилуниться точнее всех ранее запущенных с Земли аппаратов, сообщает журнал Nature со ссылкой на вице-президента Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Хитоси Кунинаку.