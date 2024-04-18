ЦБ хочет проверить кредитование банков и связанных с ними МФО

ЦБ хочет в этом году проработать целесообразность выравнивания условий кредитования по схожим для банков и микрофинансовых организаций (МФО) продуктам, следует из новой версии доклада о развитии банковского регулирования и надзора, обратил внимание «Коммерсантъ».