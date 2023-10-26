«Финам» допустит российских инвесторов к торгам на Даляньской товарной бирже 

«Финам» до конца года 2023 года планирует допустить российских инвесторов к торгам на Даляньской товарной бирже (Dalian Commodity Exchange, DCE) в Китае, пишут «Ведомости» со ссылкой на президента компании Владислава Кочеткова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии