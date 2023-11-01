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В Татарстане местный житель задержан за шпионаж в пользу ВСУ

В Татарстане местный житель задержан за шпионаж в пользу ВСУ

В социальной сети появилась информация о том, в Татарстане задержали 33-летнего сотрудника «Нижнекамскнефтехима», который вступил в украинский легион «Свобода России»* и шпионил за стратегическими объектами в пользу ВСУ, передает Shot.

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