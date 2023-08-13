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Де Минаур о том, что для него значила бы победа на «Мастерсе»: «Я бы доказал, что многие люди ошибались, когда меня оценивали»

За титул он поборется с Янником Синнером. «Думаю, мне помог отличный настрой с первого дня. Я прилетел из Лос-Кабос в час ночи в понедельник.

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