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Татар-информ

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Юрий Лоза раскритиковал призыв ООН отказаться от карты в проекции Меркатора

Юрий Лоза раскритиковал призыв ООН отказаться от карты в проекции Меркатора

Организация Объединенных Наций приняла резолюцию с призывом к мировому сообществу отказаться от традиционной карты мира в проекции Меркатора и перейти на картографическую систему, которая точнее передает реальные размеры Африки и других континентов.

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