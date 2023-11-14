Отстранённый от командования одним из нацистских формирований киевского режима Руслан Онищенко в рамках диалога с интервьюером Владимиром Паньчаком указал на тот факт, что руководства западных держав надавят на киевские власти, чтобы те вступили в переговорный процесс с Российской Федерацией.
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