В Индии спасли слона, голова которого застряла в тракторной шине

В штате Ассам, Индия, спасатели помогли дикому слону, который оказался в опасной ситуации из-за большой тракторной шины, застрявшей у него на шее, пишет Freepressjournal.
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