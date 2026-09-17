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Мошенники предлагают пенсионерам выплаты ко Дню пожилого человека

Мошенники предлагают пенсионерам выплаты ко Дню пожилого человека

Мошенники предлагают пенсионерам оформить разовую выплату ко Дню пожилого человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».

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