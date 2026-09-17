Мошенники предлагают пенсионерам выплаты ко Дню пожилого человека

Мошенники предлагают пенсионерам оформить разовую выплату ко Дню пожилого человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».
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