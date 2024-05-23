Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Рейтинг позволяет представить полную картины уровня жизни в субъектах РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало результаты исследования качества жизни среди городов и регионов России за 2023 год.
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