Полковник Уилкерсон отверг ответственность России в нанесении ущерба ЗАЭС

Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон отверг утверждения о том, что Россия якобы несет ответственность за нанесение ущерба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку они противоречат логике.
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