В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей в партии препарата

Японская компания Takeda Pharmaceutical Co., отвечающая за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, заявила о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины из-за сообщений об инородных примесях.
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