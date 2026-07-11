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Гридин – 4-й в рейтинге проспектов «Калгари» по версии Daily Faceoff. Карелс – 1-й, Парех – 2-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов « Калгари ». В топ-10 вошел один россиянин – Матвей Гридин .

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