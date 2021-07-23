Пётр Порошенко начал подготовку к новому госперевороту на Украине

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаПётр Порошенко начал подготовку к новому госперевороту на Украине Сергей Веселовский Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег ТатьянинЕсли сценарий сбудется, то это страшно. Конечно можно постебаться на тему - к кому Зеленский будет на постой проситься, но ведь опять будут гибнуть люди. Пусть кастрюлеголовые, пусть скакуны, но ведь люди. И обидно то, что те, кто им мозги промыл, не пострадают. Они ж как тараканы потом разбегутся, кто в США, кто в Канаду, ну или еще куда.Комментировать
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