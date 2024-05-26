Певица Анжелика Варум празднует свое 55-летие

Певица Анжелика Варум 26 мая 2024 года отмечает юбилей — ей исполнилось 55 лет. Начав свою карьеру как бэк-вокалистка, она стала известной благодаря собственным хитам и нашла свою любовь в лице Леонида Агутина.
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