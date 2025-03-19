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Зеленский выступил против сценария Берлина по линии соприкосновения

Зеленский выступил против сценария Берлина по линии соприкосновения

Владимир Зеленский подчеркнул, что конфликт между Украиной и Россией не должен быть заморожен по линии соприкосновения, иначе это будет похоже на ситуацию в Берлине, где никто не может вернуться в свои дома.

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