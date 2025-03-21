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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демар Дерозан стал 27-м игроком в истории, набравшим 25 000 очков за карьеру

Дерозан провел на паркете 36 минут и набрал 22 очка, 9 из 22, 5 передач и 3 подбора. До исторического рубежа он добрался в конце третьей четверти, когда положил средний бросок с сопротивлением Тре Джонса.

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