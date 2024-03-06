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Макгрегор: бой с Чендлером в июне, с Диасом — в сентябре

Макгрегор: бой с Чендлером в июне, с Диасом — в сентябре

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал свои ближайшие поединки. «Может ли состояться трилогия с Диасом? Я хочу этого на турнире, приуроченном Дню независимости Мексики в «Сфере».

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