Макгрегор: бой с Чендлером в июне, с Диасом — в сентябре

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал свои ближайшие поединки. «Может ли состояться трилогия с Диасом? Я хочу этого на турнире, приуроченном Дню независимости Мексики в «Сфере».
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