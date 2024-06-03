Бойцы РФ методично "перемалывают" ВСУ на всех направлениях СВО

Минобороны РФ Российская армия за прошедшую неделю улучшила свои позиции по всей линии фронта. Подробнее о том, что происходило в зоне спецоперации за последние семь дней, рассказал в своем репортаже корреспондент "Известий" Александр Сафиуллин.
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