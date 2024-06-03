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Бойцы РФ методично "перемалывают" ВСУ на всех направлениях СВО

Бойцы РФ методично "перемалывают" ВСУ на всех направлениях СВО

Минобороны РФ Российская армия за прошедшую неделю улучшила свои позиции по всей линии фронта. Подробнее о том, что происходило в зоне спецоперации за последние семь дней, рассказал в своем репортаже корреспондент "Известий" Александр Сафиуллин.

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