Не договорились: Киев не устраивает техническое состояние польских МиГ-29 Ситуация с польскими истребителями для Киева снова зашла в тупик, Укра.
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Не договорились: Киев не устраивает техническое состояние польских МиГ-29 Ситуация с польскими истребителями для Киева снова зашла в тупик, Укра.
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