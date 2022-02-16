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Virgin Galactic открывает продажу билетов на полеты в космос

Virgin Galactic открывает продажу билетов на полеты в космос

Американская космическая компания Virgin Galactic с 16 февраля откроет продажу билетов на суборбитальные космические полеты, сообщает пресс-служба компании.

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