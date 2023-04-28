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Чемпионат России. «Динамо» примет «Факел», завтра «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Зенит» – с «Крыльями Советов»

Чемпионат России. «Динамо» примет «Факел», завтра «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Зенит» – с «Крыльями Советов»

В субботу «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде, ЦСКА – с «Ахматом», «Спартак» примет «Ростов».

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