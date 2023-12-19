В Белграде оппозиция, требуя отменить результаты выборов , объявила голодовку

Лидеры оппозиционного блока "Сербия против насилия", не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали от Республиканской избирательной комиссии (РИК) отменить результаты голосования и объявили о начале голодовки.
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