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Сотрудники полиции проводят с курсантами автошкол информационно-профилактические занятия

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактическую работу с жителями Самарской области, которые проходят обучение в автошколах региона.

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