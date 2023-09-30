ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    и это будет - весь говённый ес пляшет под дудку сшп, лишь иногда залупнётся кто , но ставят на место , ткнув головой ...По Германии идут ...
  • Иннокентий Балаганский
    Надо бить тем что естьПо Германии идут ...
  • Эльдар Алиев
    Ракетами забросать ! Уродов этих Фашистов не добитыхПо Германии идут ...

На Тамани отмечают 231-летие высадки черноморских казаков

На Тамани отмечают 231-летие высадки черноморских казаков

У памятника казакам-запорожцам пройдет торжественное построение и молебен. Эта дата — праздник не только для казаков, но и для всех жителей Кубани, поскольку является началом освоения земель, пожалованных императрицей Екатериной II служивому народу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх