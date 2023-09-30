На Тамани отмечают 231-летие высадки черноморских казаков

У памятника казакам-запорожцам пройдет торжественное построение и молебен. Эта дата — праздник не только для казаков, но и для всех жителей Кубани, поскольку является началом освоения земель, пожалованных императрицей Екатериной II служивому народу.
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