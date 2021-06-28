Элитная недвижимость и даже заработок в “Доме-2”: стало известно, что будут делить при разводе Ксения Бородина и Курбан Омаров Оксана БуянкинаКсения Бородина после 6 лет брака разводится с Курбаном Омаровым.
Популярные статьи
- Жадные российские знаменитости, которые слишком “зазвездились” и требуют баснословные гонорары за роли
- Храбрая красавица: Сегодня не стало 35-летней Кати Катиной, военкора Донбасса
- У многих появились сомнения, что Владимир Меньшов ушёл из жизни из-за коронавируса, а всё из-за подозрительного момента на прощании с режиссёром
Свежие комментарии