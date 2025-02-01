Мурашко: в России начали лечить онкологию при помощи трансплантации органов

Российские врачи-онкологи начали применять перспективный метод лечения рака — пересадку органов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 1 февраля в ходе награждения номинантов IX Всероссийской премии «Будем жить!».
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