26 октября кировчанам советуют сходить в баню, не делиться планами, не брать деньги в долг

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в среду, день Иверской иконы Божией МатериСегодня в Кирове ожидается сравнительно ясная погода, днём воздух прогреется до +1 градуса, к ночи столбик термометра уйдёт в стойкий минус.