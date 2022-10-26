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26 октября кировчанам советуют сходить в баню, не делиться планами, не брать деньги в долг

26 октября кировчанам советуют сходить в баню, не делиться планами, не брать деньги в долг

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в среду, день Иверской иконы Божией МатериСегодня в Кирове ожидается сравнительно ясная погода, днём воздух прогреется до +1 градуса, к ночи столбик термометра уйдёт в стойкий минус.

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